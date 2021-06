Prima l’errore e poi la beffa, il testa-coda costa caro a Bottas: il finlandese penalizzato dai Commissari

Brutte notizie per Valtteri Bottas in vista del GP di Stiria, in programma domenica sul circuito di Spielberg.

Il finlandese della Mercedes infatti è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per il testa-coda che lo ha visto protagonista in pit-lane durante le FP2 di questo pomeriggio. Il driver di Nastola è stato punito dai Commissari per guida pericolosa potenziale, ricevendo inoltre una penalità di due punti sulla licenza di guida. La decisione degli stewards è stata assunta dopo il report ricevuto dal direttore di gara Michael Masi, decisivo per valutare quanto avvenuto all’interno della pit-lane del circuito di Spielberg.