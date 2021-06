Che spavento per Pavard, terribile lo scontro con Gosens: “ho perso conoscenza per 10 o 15 secondi”

Agli Europe di calcio 2021 non mancano episodi clamorosi. Dopo il grosso spavento vissuto con Eriksen ed il malore accusato in campo, anche ieri durante la sfida tra Francia e Germania gli spettatori si sono preoccupati per le condizioni di un calciatore.

Nello specifico, Benjamin Pavard è finito a terra dopo un duro scontro con Gosens. I soccorsi non sono stati immediati, poichè la situazione non sembrava così spaventosa come invece si è rivelata dopo il racconto del calciatore francese. Soccorso e medicato, Pavard ha mostrato degli evidenti segni sul collo per poi raccontare che ha anche perso conoscenza per diversi secondi.

Il racconto di Pavard

“È stato un gran bello shock, ho perso conoscenza per 10 o 15 secondi. Dopo sono stato subito meglio“, queste le parole di Pavard a BeIN Sport. Il calciatore ha continuato a giocare la sua partita: scelta criticata da molti, che avrebbero preferito che Pavard venisse sottoposto ad accertamenti per scongiurare una commozione cerebrale.

Lucido e con la memoria a posto, Pavard ha poi commentato la partita: “abbiamo battuto una buonissima Germania, che ha avuto il possesso del pallone. Abbiamo fatto davvero una gran partita, sia difensivamente che offensivamente, c’è stato tanto aiuto tra di noi nei momenti più complicati. Fisicamente stavamo bene e penso che andremo migliorando di condizione man mano che il torneo va avanti. E fa ben sperare per il futuro, abbiamo gestito bene i loro attacchi e non gli abbiamo permesso di tirare troppo in porta. Abbiamo difeso molto collettivamente. È una partita più che positiva“.