Marvin Vettori spezza il silenzio, la sconfitta con Adesanya non cambia i suoi piani: “mi prendo quella cintura”

Due giorni di silenzio e di relax, con l’obiettivo di metabolizzare una sconfitta che ha per il momento allontanato il suo sogno. Superata la delusione, Marvin Vettori è subito tornato ad allenarsi per riprendere il cammino verso il titolo mondiale dei pesi medi Ufc rimasta alla vita di Israel Adesanya, apparso in questo momento non alla portata di ‘The Italian Dream‘.

“Voglio la cintura”

L’esito dell’incontro avvenuto alla Gila River Arena non ha però fatto cambiare i piani di Marvin Vettori, deciso a dare di nuovo l’assalto alla cintura iridata come confermato nel video postato sui propri canali social: “48 ore, 48 ore stronzi! Mi ci sono volute solo 48 ore per tornare al lavoro, vi mostro come si fa. Mostrerò a tutti come si fa. Sto arrivando a prendermi quella cintura, più forte che mai“.