Nuova gara ma solite speranze, Valentino Rossi si aggrappa alle sensazioni: “i test mi hanno aiutato”

Come accade alla vigilia di ogni week-end di gara, Valentino Rossi confida in un miglioramento rispetto alle settimane passate.

Puntualmente però, al termine del Gran Premio di domenica, emergono nuovamente le insicurezze e lo scarso feeling con la M1 del Team Petronas. Anche in vista del GP di Germania, in programma sul circuito del Sachsenring, il Dottore ha sottolineato di avere buone sensazioni derivanti dai test di Barcellona, chiusi in top-ten. Un piccolo barlume di speranza dopo gli ultimi deludenti risultati, che stanno ancorando il pesarese ai bassifondi della classifica iridata.

La speranza del Dottore

Valentino Rossi ha parlato al sito ufficiale del Team Petronas in vista del GP di Germania, ammettendo di avere buone sensazioni: “abbiamo avuto dei buoni test a Barcellona; abbiamo provato alcuni setting differenti e il mio passo è stato buono. Eravamo nella top-10 e il feeling era positivo. Spero di poter continuare nei progressi in Germania con un buon weekend. Si tratta di un tracciato molto diverso dagli altri, con tante curve a sinistra che lo rendono un circuito insidioso. Può rivelarsi difficile, ma ho avuto alcune grandi battaglie, come nel 2009. Non vedo l’ora di scendere in pista dopo aver saltato l’edizione dello scorso anno“.