Feeling e cabala, Valentino Rossi tradisce fiducia in vista del GP di Catalogna: “ci sono motivi per essere positivi”

Archiviato il decimo posto ottenuto al termine del GP del Mugello, rovinato dalla morte di Jason Dupasquier, è il momento per Valentino Rossi di concentrarsi sul prossimo appuntamento in calendario. Il GP di Catalogna è in programma già nel prossimo week-end, per questo motivo non c’è tempo per rimuginare su quanto accaduto in Italia. Il Dottore ha ottimi ricordi sul tracciato catalano, considerando che ci ha vinto ben otto volte tra il 1999 e il 2016.

Le parole di Valentino Rossi

Stuzzicato sul prossimo GP di Catalogna, Valentino Rossi ha ammesso: “la pista di Barcellona è una delle mie preferite e mi diverto sempre molto a guidarci. È un posto fantastico e ho dei bei ricordi. Quindi sono positivo in vista del prossimo GP di Catalogna, perché siamo migliorati nel corso del weekend al Mugello. Sono riuscito a fare alcuni sorpassi e, alla fine, sono finito nella top-ten. Il risultato non è ancora quello che volevamo ma stiamo migliorando ed è bello arrivare alla prossima gara con qualche punto. Speriamo di proseguire con questo andamento a Barcellona, ​​per continuare a migliorare e vedere cosa possiamo fare“.