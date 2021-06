Disastri su disastri, Valentino Rossi si arrabbia e poi ammette: “le novità? Non parlo con la Yamaha”

Un’altra gara da dimenticare, un’altra prestazione deludente per Valentino Rossi nel GP di Catalogna, concluso con una fastidiosa scivolata arrivata in curva 10.

Uno zero in classifica che non fa che aumentare la rabbia per il pilota del Team Petronas, ancora incapace di domare la sua M1 come vorrebbe, incappando in numerosi errori che complicano la sua stagione. Intervistato dopo la gara, Valentino Rossi ha espresso la propria delusione per il risultato ottenuto: “grandissima delusione, un’occasione persa perché negli scorsi giorni avevamo un buon passo e avevamo aspettative alte. Ho messo le hard perché in base ai nostri dati andavano bene, la temperatura del circuito era uguale a ieri ma mi sono subito accorto di non avere grip. Non avevo trazione in uscita e mi hanno superato in molti, poi la moto ha iniziato a vibrare e sono caduto“.

“Non parlo con la Yamaha”

Valentino Rossi ha poi parlato dei test che scatteranno domani, ammettendo di non sapere quali novità proverà: “lunedì nei test proverò nuovamente tutte le mescole. Le novità? Non parlo con la Yamaha, non so cosa porteremo di nuovo. So che hanno delle novità ma non so esattamente cosa”. Il Dottore infine si è soffermato sulla Moto3, dove anche oggi si è verificato un brutto incidente: “sta diventando troppo pericolosa, viene quasi da guardarla con le mani tra i capelli. I piloti rimangono troppo vicini perché il gruppo non si sgrana, bisogna trovare una soluzione“.