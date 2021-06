La caduta rovinosa di Assen e gli annunci in Yamaha, Valentino Rossi svela: “succederà qualcosa di inaspettato”

Un altro zero in classifica per Valentino Rossi al termine del GP di Assen, il Dottore ha chiuso dopo 8 giri la sua gara in Olanda a causa di una rovinosa caduta avvenuta in curva 7.

Una scivolata di cui il pilota del Team Petronas avrebbe volentieri fatto a meno, considerando il buon feeling mostrato con la M1 in questo week-end. Interrogato nel post-gara sull’incidente, Valentino Rossi ha ammesso: “il nostro passo non era male e mi aspettavo una bella gara. Sono partito male, abbiamo cambiato una cosa per la partenza, ma non mi sento ancora bene in questa fase e dobbiamo ancora sistemare alcune cose. Nei giri dopo ho dovuto inseguire di nuovo e quando sei dietro la ruota davanti non lavora bene. Nel tentativo di recuperare ho perso l’anteriore alla curva 7. Dai dati non abbiamo capito bene cosa sia successo“.

“Succederà qualcosa di inaspettato”

Valentino Rossi poi ha sottolineato come in casa Yamaha potrebbero presto arrivare annunci importanti, che nessuno si sarebbe aspettato: “sembra che ci saranno grandi cambiamenti, succederà qualcosa che non ci aspettiamo. Ma queste voci non influenzeranno la mia decisione, che è correlata ai risultati. Quello che succede con gli altri e le altre Yamaha non è affar mio. Dubbi riguardo l’accordo tra VR46 e Aramco? Giovedì ho parlato faccia a faccia con il principe, che è entusiasta del progetto, e questa cosa da quello che ho capito si fa“.