Diciottesimo e… felice, Valentino Rossi spiazza tutti ad Assen: “mi sono divertito, farò una gara decente”

Non proprio una giornata da ricordare per Valentino Rossi ad Assen, il pilota del Team Petronas chiude 15° le FP1 e 18° le FP2, rimanendo sempre lontano dalle posizioni di vertice.

Nonostante i risultati deludenti, il Dottore è apparso piuttosto ottimista in vista del prosieguo del week-end, soprattutto per il buon feeling avuto con la M1: “guidare qui ad Assen è sempre un grande piacere ed è divertente, questa pista è sempre molto piacevole. Inoltre il nuovo asfalto offre un grip molto buono ed ha migliorato anche la situazione a livello di bump, quindi mi sono divertito molto. La mia posizione non è fantastica, ma sono stato un po’ sfortunato, perché nel turno pomeridiano ho trovato molte bandiere gialle, poi stavo facendo un giro veloce, ma ha cominciato a piovere quando sono arrivato nel T3, altrimenti avrei potuto piazzarmi tra il decimo ed il dodicesimo posto. Dobbiamo lavorare per cercare di migliorare il T2 ed il T4, ma in generale il feeling è buono, quindi credo che il mio potenziale sia migliore di quello che ho fatto vedere”.

Ottimista

Valentino Rossi poi ha ammesso di essersi sentito molto a suo agio sulla Yamaha quest’oggi: “abbiamo dovuto fare i conti con delle condizioni miste, ma spero che domenica potremo fare una gara sull’asciutto. Penso che Assen sia più adatta alla M1, poi il nuovo asfalto offre un grip molto alto ed è una cosa che ci permette di sistemare i nostri problemi al posteriore. Quando guidi la Yamaha ad Assen è veramente un piacere, perché puoi spingere, forse è per questo. Ho fatto solo due giri per capire il feeling con il nuovo asfalto, che era buono, quindi è difficile capire quale possa essere il mio potenziale in queste condizioni. Sono ottimista perché non vado male, ma non abbastanza bene da giocarmi il podio. Ci sono i soliti che vanno tutti forte, ma io sono abbastanza in linea con il secondo gruppo e mi trovo bene con la moto. Bisognerà scegliere bene le gomme, ma non sono messo così male. Posso fare una gara decente“.