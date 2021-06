Niente fronzoli e idee chiare, Alena Seredova senza filtri: “famiglia allargata con Buffon e compagna? Contro la mia natura”

La sua storia con Gigi Buffon è ormai chiusa e archiviata, nonostante i due continuino a vedersi per amore dei figli avuti dal loro matrimonio. Alena Seredova però non ha nessuna intenzione di andare oltre questi incontri, allontanando l’idea di creare una famiglia allargata con il suo ex marito e l’attuale compagna Ilaria D’Amico.

Lo ha ammesso la stessa show girl nel corso di una chiacchierata con i suoi followers su Instagram, rispondendo ad una domanda proprio sulla famiglia allargata: “non mi ci sono abituata, è contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a vicenda a pensarla diversamente“. Non è mancata poi una battuta di Alena sul battesimo della figlia Charlotte nata l’anno scorso: “volevamo farlo subito, poi abbiamo rimandato per il Covid e… sembra sempre che non sia il momento giusto“.