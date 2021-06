Niente illusioni in casa Ferrari, Sainz impietoso in vista del GP di Stiria: “i problemi possiamo solo arginarli”

Nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula 1 che, nel prossimo week-end, sbarcherà in Austria per il GP di Stiria. Obiettivo riscatto per la Ferrari dopo i deludenti risultati ottenuti in Francia, dove il Cavallino non ha portato a casa nessun punto.

Un duro colpo per Sainz, che in conferenza stampa ha provato a spiegare quanto accaduto domenica scorsa: “non credo che abbiamo risposte sicure su quanto sia successo domenica scorsa al Paul Ricard. Abbiamo sicuramente investigato a fondo, ed è anche interessante vedere come una squadra così grande si riunisca e provi a dare tutto quello che ha per ridurre e risolvere questi problemi. A breve termine, credo che possiamo ridurre il problema, nel medio-lungo periodo puntiamo a risolverlo, provando varie soluzioni. Sarà interessante, mi darà molto come pilota, mi mostrerà la maniera in cui migliorare tutti insieme, come squadra. Cecherò di essere coinvolto in questi tre giorni con tutto il team“.

Debolezze in gara

Carlos Sainz si è poi soffermato sui problemi con cui la Ferrari ha dovuto fare i conti in gara negli ultimi due appuntamenti in calendario: “sono molto deluso dal fatto che le mie due qualifiche più importanti, quelle di Portimão e Le Castellet, non si siano tradotte in punti la domenica. In queste gare era molto difficile guidare con le gomme anteriori. In condizioni normali avrei condotto il pacchetto di mischia e avrei concluso intorno alla quinta posizione, ma per qualche ragione quest’anno sembra che sia più difficile avere un weekend totalmente pulito. Abbiamo delle debolezze in gara, sì, e anche se facciamo delle grandi qualifiche non vuol dire che avremo la vita facile alla domenica. Al Paul Ricard contava molto il davanti, qui è molto più bilanciato. Se però pioverà, allora conteranno di più le gomme anteriori anche qui. Non so dunque dire se soffriremo come in Francia, dipenderà dalle condizioni meteo e dalla capacità di risolvere i nostri problemi nel breve periodo“.