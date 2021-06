Italia-Austria nel camper di Valentino Rossi, il retroscena firmato Quartararo: “non vi dico le urla”

L’addio di Viñales a fine stagione e l’esultanza da golfista dopo la vittoria di Assen, questi e altri i temi analizzati da Fabio Quartararo nel corso di un’intervista rilasciata a France Press.

Il francese non ha nascosto la sua soddisfazione per questa esaltante prima parte di stagione, conclusa in vetta alla classifica pilota con un cospicuo vantaggio su Zarco: “non mi aspettavo così tanto, ma non sono un tipo che guarda al passato. Penso solo al futuro, a lottare per podi e vittorie e raggiungere un risultato positivo. L’addio di Viñales? Questa separazione non mi colpisce emotivamente. A livello professionale è un peccato, perché Maverick è molto veloce e quest’anno mi ha spinto oltre i miei limiti”.

Italia-Austria

Fabio Quartararo ha poi rivelato di aver visto il match degli ottavi di finale di Euro 2021 tra Italia e Austria con Valentino Rossi e i ragazzi della VR46 Academy: “guardo tutti i match di Euro 2021, sabato ci siamo divertiti molto per Austria-Italia, perché Valentino e la sua accademia erano con lui nel camper. Ogni volta che l’Austria attaccava urlavamo noi, e quando attaccava l’Italia lo facevano loro. È stato piuttosto divertente”. Infine non è mancata una battuta sull’esultanza da golfista vista dopo la vittoria di Assen: “l’idea è nata la scorsa settimana perché gioco a golf con Arbolino e Lowes. Quando vedo il mio assistente Tom con la mazza da golf, è sempre una festa. Ho mancato la pallina perché è diverso averla sull’asfalto o sul prato, e in più ero stanco dalla corsa”.