Italia da 10 e lode, Mancini si gode un debutto coi fiocchi: “fino a Wembley? Ancora ne mancano 6”

Non poteva iniziare meglio l’Italia questo Euro 2021, rotondo 3-0 alla Turchia e primi tre punti in tasca per gli azzurri che già vedono nitidamente la qualificazione agli ottavi di finale.

Una partita pressoché perfetta quella della Nazionale, attenta in difesa e cinica in attacco: come dimostrano i tre gol segnati nel corso della ripresa. Un’orchestra armonica e melodiosa quella messa su dal ct Mancini, autentico protagonista di una serata che ha regalato emozioni ad una Nazione intera.

Le parole di Mancini

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine dell’incontro, Roberto Mancini ha espresso il proprio punto di vista sulla vittoria dell’Italia sulla Turchia: “abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a trovare il gol. La partita non era semplice perché era il debutto e loro sono una squadra forte. In queste partite serve tutto, c’è stato anche l’aiuto del pubblico. Siamo felici e la squadra ha giocato bene. L’Italia ha fatto una bella partita. Era importante iniziare bene a Roma e penso sia una soddisfazione per il pubblico e per gli italiani. E’ stata una bella serata, speriamo ce ne siamo tante così. Arrivare a Wembley? E’ ancora lunga. Ce ne sono ancora sei“.