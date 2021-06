Pericolo qualifica per la Ferrari, Leclerc mette in guardia il Cavallino: “soffriamo sul giro secco”

Ferrari in difficoltà a Spielberg nel venerdì di libere del GP di Stiria, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno faticato e non poco nelle prime due sessioni, chiudendo fuori dalla top ten sia al mattino che al pomeriggio.

Una giornata tutt’altro che positiva per il Cavallino, che ha dimostrato di soffrire sul giro secco e di performare sul passo gara, per questo motivo Leclerc ha sottolineato come sarà importante fare una buona Qualifica. “Rispetto alla Francia credo che ci presenteremo in forma migliore in gara – ha spiegato il monegasco – anche se non ci si può mai sbilanciare al 100% dato che anche venerdì scorso eravamo contenti di quanto raccolto nelle prove libere salvo poi appunto vivere una domenica difficile. Sul passo gara siamo abbastanza a posto, ora dobbiamo lavorare sulla qualifica. Non temo la pioggia perché in caso sarà così per tutti, le basse temperature invece potrebbero metterci in difficoltà. Mi auguro che il clima resti così caldo”.