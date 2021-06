Ritiro rinviato, Federica Pellegrini non lascerà il nuoto alle Olimpiadi: la Divina si fa un ultimo regalo

Federica Pellegrini lascia il nuoto ma non lo farà alle Olimpiadi di Tokyo come aveva annunciato in precedenza, bensì alla International Swimming League in programma a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre.

Un annuncio fatto dalla stessa Divina nel corso della presentazione di questo evento, che sarà dunque l’ultimo della carriera per la nuotatrice di Spinea: “ci sarò anch’io a Napoli, saranno come i supplementari della mia carriera. Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima. Dovrò stare attenta in quei 40 giorni a non prendere troppo peso… visto le pizze che mangerò. Su questa decisione ha influito la pandemia, nel senso che questo ultimo anno e mezzo di stop mi ha dato lo stimolo per continuare e arrivare fin qui“.

Niente ripensamenti

L’International Swimming League di Napoli chiuderà il cerchio, dunque niente Europei di Roma nel 2022 per Federica Pellegrini: “no, la fatica è tanta e presto compirò 33 anni. Ho già stressato moltissimo corpo e mente. Visto che ci tenete tanto saranno le ultime gare della carriera, così i tifosi italiani e napoletani potranno rivedermi. Me la immagino affollata, emergenza permettendo. Anche se ultima gara è un termine che non mi piace. Crea aspettative e ansia. Il futuro? Non ci ho ancora pensato io non vedo perché dovete farlo voi“.