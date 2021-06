Dal cammino azzurro a Euro 2021 fino al malore di Eriksen, Conte affranto: “orribile vederlo con gli occhi sbarrati”

L’Italia brilla a Euro 2021 e fa innamorare i suoi tifosi, sempre più trasportati dal gioco e dalla bellezza di una Nazionale che può davvero arrivare in fondo alla competizione.

Ne è convinto anche Antonio Conte che, interrogato ai microfoni di “Radio Anch’io lo sport” su Rai Radio1, ha espresso tutta la sua ammirazione per gli azzurri: “il giudizio sull’Italia è sicuramente positivo, ha fatto vedere unità di intenti e grande voglia, questo lascia ben sperare, mentre tra le altre squadre non vedo sorprese, anche la Germania la vedo favorita e può arrivare fino in fondo. Non ho visto grandissime sorprese. L’Italia ha dimostrato continuità e grandi meriti nel voler fare e vincere la partita. L’Italia ha dimostrato continuità e grandi meriti nel voler fare e vincere la partita, si pone come una delle candidate ad arrivare fino in fondo. La cosa che mi sta piacendo di più è che trasmette sicurezza, c’è grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, questa è la cosa più importante quando si vuole ambire a risultati importanti. E’ importante che non prenda gol. Bisogna aspettare partite più impegnative, ma bisogna essere fiduciosi perché questi risultati non possono essere un caso“.

Eriksen e l’anno sabbatico

Antonio Conte si è poi soffermato su altri due temi importanti, il malore di Eriksen e l’anno sabbatico ‘non voluto’: “sarà un anno in cui cercherò di studiare, vedrò calcio e cercherò di sfruttare nel migliore dei modi questa situazione ‘non voluta’. Sfrutterò il periodo per stare di più con la famiglia e guardare calcio che è sempre in evoluzione. Eriksen? È stato orribile, sono stati momenti orribili che purtroppo ho vissuto da solo. È accaduto veramente qualcosa di brutto. Vederlo con gli occhi sbarrati mi ha colpito in maniera profonda, sono stato molto male. Ora è importante che lui ritrovi la sua serenità con la famiglia, c’è da ringraziare chi è intervenuto a salvarlo. Gli auguro di stare sereno e di godersi la vita, poi ci sarà il tempo per fare le necessaria valutazione, il calcio viene dopo“.