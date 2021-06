Eriksen può tornare a giocare? Parola al cardiologo: “rientro in campo possibile solo a una condizione”

L’importante è che sia vivo e che possa stare al fianco della sua famiglia e dei suoi cari, il resto ovviamente viene dopo. Christian Eriksen ha lasciato ieri l’ospedale ed è tornato a casa sua, non prima di essere passato dal ritiro della sua Danimarca per salutare i compagni di nazionale.

Giorni di riposo assoluto e poi nuovi esami per il centrocampista dell’Inter, a cui è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo per intervenire qualora in futuro dovesse ripresentarsi una aritmia così grave come successo in campo. Ma Eriksen può tornare a giocare? Non è al momento chiaro cosa succederà, fatto sta che serviranno alcuni mesi per valutare la sua situazione e poi prendere una decisione.

Le parole dell’esperto

Sulle reali possibilità di ritorno in campo di Eriksen ha parlato il professor Daniele Andreini, cardiologo e responsabile di Monzino Sport: “se il tutto è stato provocato da una aritmia scatenata da un’infiammazione allora potrebbe essere una delle diagnosi più favorevoli per la prognosi del ragazzo al di là del calciatore. La notizia più importante è che può fare una vita normale“ le parole del dottore alla Gazzetta dello Sport. “Ci vorranno dei controlli e non prima di sei mesi sarà possibile capire se il defibrillatore potrà essere espiantato. Solo in tal caso Eriksen potrebbe tornare a giocare. Ma bisogna ponderare tutto con estrema cautela prima di arrivare ad una eventuale un’idoneità sportiva“.