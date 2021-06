Inter, Calhanoglu ha già dimenticato il Milan: “qui per lo Scudetto, voglio vincere qualcosa in Italia”

L’annuncio atteso è arrivato, Hakan Calhanoglu ha salutato il Milan e ha accettato l’offerta dell‘Inter, diventando ufficialmente oggi un nuovo calciatore nerazzurro.

Prima le visite mediche e poi la firma per il centrocampista turco, pronto a iniziare una nuova esperienza in Italia con la società vincitrice dell’ultimo Scudetto. Tanta voglia di vincere per l’ex rossonero, che non ha avuto dubbi nel dire sì alla proposta dell’Inter con il solo obiettivo di vincere qualcosa in Italia, dopo gli anni trascorso al Milan.

Le parole di Calhanoglu

Intervistato dai canali ufficiali dell’Inter, Calhanoglu ha ammesso: “essere qui è bellissimo, l’Inter è una grande squadra, un grande club con una bella atmosfera e grandi tifosi. Sono molto contento di essere qui. Prima di iniziare dovrò aspettare una ventina di giorni, ma le sensazioni sono veramente belle. Vogliamo vincere nuovamente lo scudetto, poi si vedrà. Sono arrivato all’Inter nel momento migliore. Il primo anno in Italia è stato molto difficile: non parlavo la lingua, poi tutto è migliorato pian piano. Ora ho tanti amici e colleghi non solo in campo, ma anche fuori. Con Pioli ho giocato bene, perché venivo impiegato nel mio ruolo, quello che mi piace davvero. E con l’Inter cercherò di fare lo stesso. Inzaghi? Abbiamo già parlato, conosco il suo sistema di gioco: è un 3-5-2 che può diventare un 3-4-1-2 a seconda delle situazioni. I concetti del mister mi sono piaciuti, pure io voglio vincere qualcosa in Italia“.