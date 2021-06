Disastro Ferrari in Francia, Binotto bacchetta la sua squadra: “brutta battuta d’arresto, che serva da lezione”

Niente punti per la Ferrari al termine del GP di Francia, per la prima volta in questa stagione le due Rosse tornano a casa a mani vuote, perdendo il terzo posto nella classifica Costruttori a favore della McLaren.

Sul risultato di oggi si è soffermato Mattia Binotto, confermando le difficoltà della Ferrari al Paul Ricard: “una domenica molto difficile, che ci vede tornare a casa a mani vuote. Il rendimento degli pneumatici ha condizionato pesantemente la nostra gara, è una brutta battuta d’arresto che ci deve servire da lezione ma, soprattutto, da ulteriore stimolo. È anche sull’esperienza acquisita in gare come questa che si costruisce una squadra più forte”.

Le parole dei piloti

Sulla prestazione di oggi si è soffermato prima Carlos Sainz: “abbiamo faticato tanto con il degrado sin dai primi giri e ci siamo portati dietro questo problema per tutta la corsa, a prescindere dalla mescola di gomma montata. Non sono riuscito a mantenere la posizione iniziale, nonostante tutti i miei sforzi. Dobbiamo analizzare quanto successo, capire il problema e cercare di affrontarlo al meglio“. Anche Leclerc ha espresso la propria delusione per il risultato ottenuto nel GP di Francia: “sia io che Carlos abbiamo faticato molto con entrambe le mescole di gomma montate oggi, abbiamo tentato la carta del secondo pit stop per cercare di migliorare la situazione, con un set di medie più fresche. Non è cambiato granché rispetto al primo stint: bene i primi tre o quattro giri, poi è iniziato di nuovo un fortissimo degrado”.