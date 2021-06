Una rivalità mai sopita, Max Biaggi e gli screzi con Rossi: “dilettanti allo sbaraglio, ancora non ci parliamo”

Sabato festeggerà 50 anni, la maggior parte dei quali trascorsi in sella ad una moto. Max Biaggi adesso continua a coltivare la sua passione ma con un ruolo diverso, guidando una squadra in Moto3 e sognando di vincere il titolo mondiale da team principal.

In vista dei suoi 50 anni, il ‘Corsaro‘ ha voluto ripercorrere la sua vita, soffermandosi principalmente sulla rivalità con Valentino Rossi: “ognuno fa parte della storia dell’altro, abbiamo alimentato, reso famoso, peggiorato e migliorato l’altro. In quegli anni, poco intelligentemente, non comunicando tra di noi parlavamo solo attraverso la stampa che ha vissuto tempi d’oro. Ci prendevano con l’amo. Se c’era un minimo di astio si decuplicava. Siamo stati due dilettanti allo sbaraglio nel non parlarne o avere un rapporto un po’ più diretto. Con Capirossi lo stesso, quando competi non puoi avere simpatie né belle parole per chi vuole portarti via il sogno. Ma a distanza di 15 anni con Loris ci parliamo, ci chiamiamo, zero problemi. Con Valentino magari potrebbe accadere tra qualche anno”.

Rossi ancora in pista

Max Biaggi poi si è soffermato sulla voglia di Valentino Rossi di continuare a correre, parlando anche della crescita di Marquez: “consigli non ne voglio dare, giudizi ancor meno. Però a 50 anni mi sento di dire che se sei spinto a fare una cosa dalla passione, alla passione non puoi dare una regola o comandarla. Quindi non puoi giudicare” le parole di Biaggi alla Gazzetta dello Sport. “Se hai voglia di fare qualcosa, perché non farla? Poi, certo, ti esponi alle critiche. Marquez? Aveva già capito i primi due giorni che era in dirittura d’arrivo, la vittoria gli ha dato la conferma. Se la Honda lo assiste con la moto, dimostrerà di avere ancora qualcosa in più degli altri“.