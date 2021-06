“Gli alieni esistono”, Gareth Bale urla le sue verità: “ci sono le prove, la gente deve solo cercarle”

Gareth Bale ha tre passioni, ma solo due di queste riguardano lo sport. Oltre a calcio e golf infatti, il gallese possiede un’attrazione particolare verso gli alieni, ossia per le forme di vita extra-terrestre che secondo lui esistono al 100%.

Lo ha ammesso qualche mese fa nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del Tottenham, sottolineando come le prove esistano e che basti solo cercarle: “gli alieni esistono, sicuro al 100%. Ma li stanno nascondendo. Ovviamente esistono molte teorie del complotto, ma ci sono le immagini di alcuni Ufo che sono state rilasciate dal governo degli Stati Uniti. Sono foto vere, pubblicate dal governo stesso. So che alcuni Ufo riguardano molto probabilmente dei segreti governativi, ma personalmente posso dire di averne visto uno una volta“.

La conferma

Le parole pronunciate qualche mese fa da Bale sono state riprese da alcuni tifosi che, grazie ad un’iniziativa di Sky Sports, hanno stuzzicato il gallese sugli alieni: “le prove sono ovunque, la gente deve solo cercarle. Io lo faccio da anni e ovviamente ci sono un sacco di prove false, ma il governo statunitense ha pubblicato alcune foto e alcuni video, quindi è tutto online. E poi ci sono anche programmi su Netflix e altre piattaforme simili. Quindi sì, sono interessato e ci credo. Il numero di avvistamenti che ci sono dimostra che non può essere tutto falso. Kane non ci crede, non ha fatto abbastanza ricerche. Rodon l’ho quasi convinto, ma è ancora incerto“.