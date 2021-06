Ufc, Adesanya distrugge Vettori e lo snobba: “non è certamente al mio livello, io sono il fottuto re”

Israel Adesanya si è tenuto il titolo iridato dei pesi medi Ufc, respingendo l’assalto di Marvin Vettori al termine del match andato in scena nella prima mattinata italiana negli States.

Il campione nigeriano non ha lasciato scampo al suo sfidante, imponendosi ai punti per decisione unanime dei tre giudici. Un successo mai in discussione quello di Adesanya, apparso sicuro dei propri mezzi per tutta la durata dell’incontro, fino all’ultimo round in cui ha addirittura preso in giro Marvin Vettori.

Le parole di Adesanya

Una spocchia che Adesanya ha palesato anche nel post-match una volta avuta la certezza della sua vittoria, sminuendo Vettori e lanciando la sfida al prossimo avversario: “Vettori è migliorato? Sì, ma non è bastato. Devi fare molto di più se vuoi battermi. E ora il prossimo? Sì quell’altro, Robert Whittaker o Bobby Knuckles, non so nemmeno come si chiama? Lo ho già buttato giù due volte. Non so quando sarà, dipende da Covid, ma forse andremo ad Auckland, a casa mia. Quando? Decido io, non voi: sono io il fottuto re“.