Paola Ferrari come Sharon Stone in Basic Instinct e sui social scoppia la polemica: “si vede tutto” [VIDEO]

Gli Europei di calcio 2021 stanno regalando tante chicche, non solo calcistiche. Tra un gol spettacolare, un autogol e un morso, non manca poi qualche piccolo ‘scandalo’.

In Italia, infatti, sui social è impazzita una grande polemica legata a Paola Ferrari. La giornalista italiana è chiacchieratissima e criticata ogni giorno, vista la sua presenza quotidiana in tv, a margine delle partite degli Europei.

Pochi giorni fa è stata criticata per i suoi appunti, ed è inutile dire come ogni giorno ci siano commenti legati alle luci puntate sul suo volto, in stile “Barbara D’Urso”. Oggi, però, Paola Ferrari è associata ad una grande stella di Hollywood, Sharon Stone. Sui social è infatti diventato virale un video, che risale a qualche giorno fa, in cui Paola Ferrari, accavallando le gambe fa intravedere… tutto. “Si vede tutto”, accusano tanti, mentre c’è chi prova a difenderla, chiedendo una tregua, “basta commenti sessisti”, “finto moralismo”, “rispetto per le donne”.

Poi, però, arriva la simpatica associazione, che probabilmente farà sorridere anche Paola Ferrari stessa. La giornalista è stata infatti paragonata a Sharon Stone in Basic Instinct, dove l’attrice è protagonista dell’accavallamento di gambe più sexy e hot di sempre.