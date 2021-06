L’ultima di Pandev con la Macedonia, applausi e commozione per Goran: “futuro? Voglio riposare”

Quella di oggi tra Macedonia e Olanda è stata l’ultima partita con la maglia della Nazionale di Goran Pandev. Il calciatore del Genoa ha detto oggi addio alla sua squadra prendendosi gli applausi del suo pubblico nella sostituzione al ’69. Nonostante la brutta sconfitta e l’eliminazione della Macedonia dagli Europei di calcio 2021, quella di oggi è stata la giornata di Pandev, orgoglioso del suo percorso.

“Per un piccolo Paese come il nostro è la ricompensa dopo tanti sacrifici. A fine carriera sono riuscito ad andare con la Nazionale all’Europeo, è una cosa straordinaria perché non ci eravamo mai riusciti. Sono felice che la mia carriera con la Macedonia sia finita così. Ringrazio tutti, dai compagni allo staff tecnico e medico e ai tifosi. Abbiamo fatto una cosa impressionante, rimarrà per tutta la vita“, ha affermato ai microfoni Sky il giocatore del Genoa.

“Ora sono in scadenza e aspetto una chiamata… A parte gli scherzi, ho già sentito la società ma voglio riposare e dedicarmi alla mia famiglia. Poi deciderò, ringrazio tanto i tifosi, la società e mister Ballardini“, ha concluso Pandev.