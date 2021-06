Detroit vince la Lottery dopo più di 50 anni: prima chiamata assoluta per i Pistons al Draft NBA

Saranno i Detroit Pistons ad avere la prima scelta al prossimo Draft NBA, è questo l’esito della Lottery tenutasi nella notte italiana. A distanza di 51 anni dall’ultima volta, la franchigia del Michigan potrà scegliere per prima nella cerimonia in programma il prossimo 29 luglio, per la terza volta nella propria storia.

Con ogni probabilità, il favorito per la prima chiamata sarà Cade Cunningham, la stella di Oklahoma State. Sorrisi per Houston, Cleveland e Toronto che chiameranno subito dopo i Pistons, mentre Orlando avrà la quinta chiamata davanti a Oklahoma City e Golden State. I Warriors potranno infine beneficiare di una doppia chiamata, avendo ‘rubato’ la scelta ai Timberwolves, che l’avrebbero tenuta solo nel caso fosse stata top-3.

L’ordine di chiamata al prossimo Draft NBA

1^ SCELTA | DETROIT PISTONS

2^ SCELTA | HOUSTON ROCKETS

3^ SCELTA | CLEVELAND CAVALIERS

4^ SCELTA |TORONTO RAPTORS

5^ SCELTA |ORLANDO MAGIC

6^ SCELTA | OKLAHOMA CITY THUNDER

7^ SCELTA | GOLDEN STATE WARRIORS (dai Minnesota Timberwolves)

8^ SCELTA | ORLANDO MAGIC (dai Chicago Bulls)

9^ SCELTA | SACRAMENTO KINGS

10^ SCELTA | NEW ORLANS PELICANS

11^ SCELTA | CHARLOTTE HORNETS

12^ SCELTA | SAN ANTONIO SPURS

13^ SCELTA | INDIANA PACERS

14^ SCELTA | GOLDEN STATE WARRIORS

15^ SCELTA | WASHINGTON WIZARDS