La MotoGP si sposta al Sachsenring: orari e dirette tv del Gp di Germania, anche in chiaro

Dopo una settimana di pausa, i piloti della MotoGP tornano protagonisti e lo fanno in Germania. Domenica si corre al Sachsenring, dove di certo non mancherà lo spettacolo. Occhi puntati su Quartararo, che vorrà sicuramente riscattarsi dopo l’amarezza del Montmelò, dove ha avuto problemi con la cerniera della tuta che non gli hanno permesso di lottare per la vittoria. Cercheranno di fare ancora bene in Germania anche le Ducati, mentre Valentino Rossi e Marc Marquez affronteranno un nuovo weekend a caccia di miglioramenti.

Come sempre, i piloti saranno protagonisti al Sachsenring già giovedì, nella giornata dedicata alla stampa, mentre scenderanno in pista venerdì per le prime sessioni di prove libere. Il weekend di gara della Germania sarà visibile su Sky e Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento), ma qualifiche e gare saranno trasmesse anche in chiaro su Tv8.

Il programma del weekend del Gp di Germania

Venerdì 18 giugno

9:00-9:40 – FP1 Moto3

9:55-10:40 – FP1 MotoGP

10:55-11:35 – FP1 Moto2

13:15-13:55 – FP2 Moto3

14:10-14:55 – FP2 MotoGP

15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 19 giugno

9:00-9:40 – FP3 Moto3

9:55-10:40 – FP3 MotoGP

10:55-11:35 – FP3 Moto2

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – FP4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

Domenica 20 giugno

8:40-9:00 – Warm-Up Moto3

9:10-9:30 – Warm-Up Moto2

9:40-10:00 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP