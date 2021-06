Al Montmelò vince Oliveira, ma il protagonista indiscusso è sempre Quartararo: penalizzazione e gara a… petto nudo

La MotoGP non si smentisce mai! Nonostante la gara di oggi al Montmelò non sembrava, all’inizio, una delle più appassionanti ed avvincenti della stagione, gli ultimi giri hanno regalato uno show vero e proprio.

Con Oliveira al comando e Quartararo pronto per andare all’attacco, a caccia del primo posto, il francese della Yamaha ha dovuto fare i conti con un imprevisto clamoroso che lo ha rallentato in maniera importante, facendolo scivolare al terzo posto.

Quartarararo ha infatti avuto un problema con la cerniera e per un malfunzionamento si è aperta la sua tuta ed il francese ha perso la protezione del torace e negli ultimi giri ha guidato a petto nudo, incamerando aria dentro la tuta che lo ha messo in serie difficoltà.

Mentre le telecamere erano concentrate sull’inconveniente di Quartararo, Miguel Oliveira andava a prendersi una fantastica vittoria. KTM in festa per il successo del portoghese al Gp di Catalogna! Oliveira ha disputato una gara impeccabile, portandosi presto in testa alla corsa, riuscendo sempre a mantenere la sua posizione. Il portoghese si è lasciato alle spalle Zarco e Quartararo. Quest’ultimo, però, è stato penalizzato per aver tagliato una curva e, dunque, sul podio al suo posto salirà Jack Miller, che diventa quindi il terzo classificato della gara del Montmelò. Sesto classificato invece Maverick Vinales, mentre Rossi, Marc Marquez e Petrucci non sono riusciti a concludere la loro gara.