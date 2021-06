Oliveira al comando delle Fp2 del Gp di Germania: bene le Yamaha ufficiali, Bagnaia in difficoltà

E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp di Germania di MotoGP. E’ un ottimo Miguel Oliveira a prendersi il primo posto della classifica dei tempi, seguito dalle Yamaha di Quartararo e Maverick Vinales. Bene Alex Rins, reduce dall’infortunio procuratosi durante un allenamento in bici al Montmelò alla vigilia del Gp di Catalogna. Sessione delicata per Valentino Rossi, 21°, che domani dovrà passare dalla Q1. Marc Marquez, invece, non riesce a far meglio del 12° posto e nonostante la buona prestazione di questa mattina non riesce a qualificarsi per la Q2. In difficoltà anche Pecco Bagnaia, 22° alle spalle di Valentino Rossi.