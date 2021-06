Dalla trattativa per Rui Patricio alla prima offerta per Xhaka: il punto sul calciomercato della Roma

Il calciomercato della Roma entra nel vivo in vista della prossima stagione, il club giallorosso lavora principalmente all’ingaggio di un nuovo portiere, dal momento che Pau Lopez e Fuzato non convincono.

L’obiettivo di José Mourinho è quello di portare nella Capitale il connazionale Rui Patricio, giocatore di esperienza il cui cartellino è di proprietà del Wolverhampton. La richiesta è di 12 milioni, ma la Roma vorrebbe chiudere a 7-8 più bonus per poi utilizzare le altre risorse su nuovi obiettivi di mercato. Gli inglesi sono comunque entrati nell’ottica di cedere Rui Patricio, avendo già individuato il sostituto in José Sa, portiere di proprietà dell’Olympiacos.

Obiettivo Xhaka

Oltre a Rui Patricio, la Roma lavora anche per Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal che tanto piace a Mourinho. I giallorossi hanno già messo sul piatto ben 15 milioni di euro, ma i ‘Gunners‘ hanno respinto al mittente la proposta, chiedendo più soldi. La trattativa non appare semplice, vista l’importanza del giocatore e la rigidità dell’Arsenal, ma la Roma proverà a sfruttare la carta Mourinho per convincere il giocatore e vestirlo così di giallorosso.