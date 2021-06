Niente più contemporaneità, la Serie A si prepara ad una rivoluzione: 10 gare in 10 orari diversi

La Serie A si prepara ad un’altra rivoluzione in vista della prossima stagione, una novità che riguarderà gli orari di ogni singola giornata di campionato.

La proposta avanzata dalla Lega e che verrà votata lunedì in Assemblea prevede un vero e proprio spezzatino, con le dieci gare in programma nel week-end tutte ad un orario differente, per consentire così agli abbonati di godersi interamente il turno di campionato senza dover seguire eventi in simultanea. Niente più contemporaneità, ma ben dieci slot suddivisi tra sabato, domenica e lunedì con fasce dedicate all’evento specifico. La proposta, prima di essere ratificata, dovrà essere votata dall’Assemblea di Lega con la maggioranza dei due terzi, dunque serviranno 14 club favorevoli per far sì che la rivoluzione venga attuata.

I nuovi orari

Nel caso in cui l’Assemblea di Lega dovesse votare a favore di questa nuova proposta, queste sarebbero le fasce orarie delle partite:

4 partite al sabato: 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. 5 partite alla domenica: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45 1 partita al lunedì alle 20.45.

In tal modo, tutti gli appassionati potrebbero vedere tutte e dieci le partite di ogni singolo turno di Serie A senza dover scegliere quale guardare. Una proposta che trova già favorevoli alcuni club oltre a DAZN, che darebbe così la possibilità ai tifosi di vedersi ogni partita senza sovrapposizioni, aumentando visibilità in termini di audience, facendo contenti squadre e sponsor. Per questi motivi la proposta dovrebbe essere accettata, ma in Assemblea di Lega le sorprese sono sempre dietro l’angolo, dunque non resta che attendere la giornata di lunedì per capire cosa ne sarà della prossima stagione di Serie A.