Vittoria e allungo, Verstappen trionfa e allontana Hamilton: la nuova classifica piloti dopo il GP di Stiria

Max Verstappen continua ad allungare in testa alla classifica piloti di Formula 1, il pilota olandese vince il GP di Stiria e porta il suo vantaggio su Lewis Hamilton a +18 punti.

Un gap che comincia a diventare importante tra i due rivali per il titolo, con il campione del mondo della Mercedes che non riesce a trovare le giuste contromisure per far male alla Red Bull. Sergio Perez difende la terza posizione, tenendo dietro Norris e Bottas, mentre Leclerc e Sainz rimangono alle spalle del finlandese.

Ecco la nuova classifica piloti dopo il GP di Stiria