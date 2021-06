Nuova classifica ATP, Djokovic vince il Roland Garros e allunga: balzo impressionante di Musetti

Cambia la classifica ATP dopo il Roland Garros, vinto da Novak Djokovic grazie al successo ottenuto in finale contro Stefanos Tsitsipas. Il serbo aumenta il proprio vantaggio su Daniil Medvedev, portandolo a quasi 2000 punti grazie al trionfo sulla terra rossa di Parigi.

Perde quota invece Rafa Nadal, che resta terzo ma scivola fino a 8.630 punti, qualche centinaio in più di Stefanos Tsitsipas che sale in quarta posizione grazie alla finale di ieri, superando Dominic Thiem. Per quanto riguarda i tennisti italiani, Matteo Berrettini resta saldo al nono posto con 4.103 punti, mentre Jannik Sinner esce dalla top-20 e si piazza in 23ª posizione. Alle sue spalle figurano Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, rispettivamente al 26° e al 29° posto. Grande balzo in avanti infine di Lorenzo Musetti, che sale ben quindici gradini e raggiunge la 61ª posizione del ranking.

La top-ten del ranking ATP

1) Novak Djokovic 12.113 punti

2) Daniil Medvedev 10.143

3) Rafael Nadal 8.630

4) Stefanos Tsitsipas 7.980

5) Dominic Thiem 7.425

6) Alexander Zverev 7.350

7) Andrey Rublev 5.910

8) Roger Federer 5.065

9) Matteo Berrettini 4.103

10) Roberto Bautita Agut 3.170

Gli italiani nella top-100