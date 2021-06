Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Il club bianconero si interroga, già individuati i possibili sostituti

La Juventus ha già iniziato a studiare con Massimiliano Allegri quella che sarà la rosa della prossima stagione, partendo innanzitutto da Cristiano Ronaldo.

Nonostante il suo agente Jorge Mendes fosse ieri a Milano, il club bianconero non lo ha incontrato e non lo farà prima della fine dell’Europeo. Una volta che la rassegna continentale terminerà, i dirigenti della Juventus e l’entourage di CR7 valuteranno il da farsi, considerando come il portoghese abbia ancora un anno di contratto. La società bianconera sta valutando sia una rosa con Ronaldo che una senza, in quest’ultimo caso bisognerebbe trovare un sostituto all’altezza, un profilo di livello internazionale che non faccia rimpiangere la partenza di CR7.

I sostituti di Ronaldo

Nel caso in cui fosse il Paris Saint-Germain la squadra interessata a Ronaldo, a quel punto si potrebbe intavolare un eventuale scambio con Mauro Icardi. Invece, se la trattativa dovesse avere il Manchester United come interlocutore, la Juventus chiederebbe ai ‘Red Devils‘ di inserire Paul Pogba nell’operazione. Così facendo, i bianconeri cercherebbero un’occasione in Italia che potrebbe essere Edin Dzeko, oppure all’estero con Gabriel Jesus del City in cima alla lista. Tutto dipenderà però dalla volontà di Ronaldo perché, se il portoghese decidesse di restare, a quel punto la Juventus si terrebbe stretta il proprio campione.