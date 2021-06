Sesso vietato per i giocatori della Francia, un membro dello staff svela: “non gli resta che il metodo manuale”

Poche regole ma rigidissime, stabilite dal ct Deschamps per evitare che i propri giocatori cedano alle distrazioni, sesso compreso.

E’ una Francia puritana quella che partecipa a Euro 2021, Mbappé e compagni infatti non possono avere contatti con l’esterno durante il ritiro, nemmeno con moglie, fidanzate e familiari. Gli unici saluti possono essere fatti da lontano nel post-partita. Una situazione difficile da gestire, come ammesso da Griezmann: “non possiamo toccare nessuno, neanche i familiari. Ma non si può fare altrimenti. È dura per tutti, giocatori e staff, ma va accettato“.

Metodo manuale

Un membro dello staff ha provato a spiegare ciò che si vive all’interno del ritiro, sottolineando come ai calciatori non resti che fare da sé: “l’astinenza non crea tensioni, ma è un argomento discusso. Anche perché diventa complicato non poter neppure dare un bacio o una carezza alla persona amata. I giocatori sono in gran parte dei ragazzotti ventenni nel pieno delle loro forze. E così non gli resta che il metodo manuale“.