L’Italia torna con la pallacanestro ad una Olimpiade. Battendo l’Ungheria (13-12) padrona di casa nell’arena di Debrecen, la Nazionale 3×3 Femminile si è qualificata per i Giochi Olimpici di Tokyo. Un risultato straordinario che, in attesa del preolimpico maschile in programma a Belgrado a fine mese, riporta una nostra Nazionale di pallacanestro in una Olimpiade a 17 anni di distanza dall’edizione di Atene, che tra l’altro vide gli Azzurri vincere la medaglia d’Argento. Più lungo il digiuno se riferito al Settore femminile, che tornerà a respirare l’aria del villaggio olimpico a 25 anni di distanza dall’edizione di Atlanta 1996.

Sensazioni

Le parole del presidente Giovanni Petrucci: “la gioia è tale che posso solo dire che il movimento del basket e il settore femminile in particolare si meritano questo straordinario risultato. Una grande squadra e un grande tecnico, una vittoria difficile su un campo ostico e contro le padrone di casa. Pensiamo davvero di averlo meritato. Grazie a tutte le ragazze che si sono succedute e al tecnico Andrea Capobianco. Ma voglio ricordare anche Angela Adamoli per il lavoro svolto negli anni”. Così Andrea Capobianco: “è il sogno che si raggiunge, ringrazio tutti, dal Presidente a tutto lo staff che ci ha seguito e supportato in questi mesi, fino al dottore e alla fisioterapista che in questi giorni hanno rimesso in piedi Rae, dopo il piccolo problema fisico riportato a Graz. Abbiamo scelto di non dire nulla per concentrarci solo sul campo. Volevamo solo vincere, senza pensare ad altro. E’ un sogno che si realizza: credeteci ai sogni”.

La gara

Le Azzurre (Rae D’Alie, Chiara Consolini, Giulia Rulli e Sara Madera) allenate da Andrea Capobianco coronano un percorso lungo e pieno di soddisfazioni, avviato nel 2018 a Manila quando l’Italia tornò con la medaglia d’Oro al collo. In finale, giocata al cospetto di una cornice di pubblico straordinaria, l’Italia ha dovuto inseguire per diversi minuti ma non ha mai abbassato la guardia. L’Ungheria ha provato a scappare in più occasioni affidandosi ai tentacoli di Goree, la giocatrice col doppio passaporto che ha fatto la differenza per tutto il torneo. Sul punteggio di 12 pari è arrivato il tiro in sospensione di Rae D’Alie, il buzzer beate che vale un biglietto per Tokyo.

Le 8 squadre che giocheranno a Tokyo

Russia, Cina, Mongolia e Romania (da ranking FIBA3x3)

Stati Uniti, Francia e Giappone (preolimpico di Graz)

Italia (preolimpico di Debrecen)

Il calendario

FIBA 3×3 Universality Olympic Qualifier (4-6 giugno – Debrecen, Ungheria)

Prima fase

5 giugno

Italia-Cina Taipei 21-11

Cina Taipei-Iran 16-10

Italia-Iran 21-5

Classifica: Italia 2-0; Cina Taipei 1-1; Iran 0-2

Semifinali

Italia-Paesi Bassi 16-11

Ungheria-Cina Taipei 21-9

Finale

Ungheria-Italia 12-13

Le Azzurre

Giulia Ciavarella (1997, 1.82, Fila San Martino Lupari)

Chiara Consolini (1988, 1.82, Passalacqua Ragusa)

Rae Lin D’Alie (1987, 1.60, Segafredo Zanetti Bologna)

Marcella Filippi (1985, 1.86, Panthers Roseto)

Sara Madera (2000, 1.88, PF Broni 93)

Giulia Rulli (1991, 1.85, PF Broni 93)

Lo Staff

Allenatore: Andrea Capobianco

Fisioterapista: Irene Munari