I piloti della MotoGP sono tornati in pista questa mattina per il warm up del Gp di Catalagona. Sul circuito del Montmelò è stato un ottimo Nakagami a prendersi il miglior tempo della sessione di questa domenica mattina, seguito da un buon Vinales, caduto sul finale e da Morbidelli.

Quarto tempo invece per Zarco, seguito da Quartararo e Pol Espargarò. Migliora Marc Marquez, che dopo l’amaro sabato di qualifiche ha chiuso il warm up all’ottavo posto. Decimo invece Valentino Rossi.