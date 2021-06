Lorenzo Musetti brilla al Roland Garros: Nishioka ko, l’azzurro vola al 3° turno

Un Lorenzo Musetti da favola quello che è sceso in campo oggi nel match contro Nishioka, valido per il secondo turno del Roland Garros. Il giovane tennista italiano, numero 76 del ranking ATP sorride nello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Musetti ha infatti trionfato oggi in tre set, senza troppe difficoltà, staccando un fantastico pass per il terzo turno del Roland Garros. Il match tra Musetti e Nishioka è terminato col punteggio di 7-5, 6-3, 6-2, dopo due ore e 10 minuti di gioco. Ai 16esimi Musetti sfiderà il vincente del match tra De Minaur e Cecchinato.