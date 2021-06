Lorenzo Musetti fermato da problemi fisici al Roland Garros: “esperienza fantastica! Adesso penso però penso alla maturità”

Giornata intensa, un pizzico deludente e ricca di emozioni, quella di oggi per gli italiani al Roland Garros. Musetti e Sinner hanno giocato gli ottavi di finale dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi contro due grandi campioni, perdendo a testa alta, soprattutto Lorenzo, contro un Novak Djokovic disposto a tutto pur di non perdere il match.

Il giovane azzurro è stato vicino all’impresa, ma dopo i primi due set intensissimi, da lui vinti, non è più riuscito a tenere alto il suo livello di gioco, cedendo ad un Novak Djokovic quasi rinato. A spingere poi Musetti al ritiro, nel quinto set, quando ormai il serbo aveva comunque la vittoria in tasca, è stato un problema fisico, all’inguine.

“È stata un’ esperienza fantastica, ho giocato il mio miglior tennis di sempre per oltre due ore. Ho avuto un problema fisico, ho risentito dei cinque set giocati contro Cecchinato, ho avuto un po’ di crampi, poi mi faceva male la schiena e non sono più stato in grado di giocare. I dolori sono iniziati piano piano al terzo set, poi sempre peggio nel quarto e poi i crampi nel quinto. Non riuscivo più a stare nello scambio, non riuscivo più a fare punto. Giocare i tie break mi piace molto. E’ una situazione di gioco in cui devi avere molta freddezza, devi giocare punto a punto. Spero di continuarli a giocare bene. Non ho mai giocato a questo livello per oltre due ore e per me è stato molto sorprendente. Non ho mai pensato di poter vincere“, ha affermato Musetti dopo il ko contro Djokovic.

“Vado via contento, un po’ di rammarico sotto il profilo fisico. Era il quarto match, avevo giocato cinque set con Cecchinato. Ho giocato sopra livello anche dal punto fisico e alla fine ho pagato lo scotto. Ma non posso essere non contento di questa settimana e di questi risultati. Se mi avessero detto che avrei vinto due set contro Nole sul centrale, non ci avrei creduto. Ora mi concentro sulla maturità e poi torno a pensare al tennis buttandomi su Wimbledon“, ha concluso il giovane azzurro.