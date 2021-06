La situazione di Marc Marquez preoccupa il Dottor Costa: “condizione terribile! Ho saputo che assume antibiotici”

Il weekend del Gp d’Italia è stato rovinato dalla morte di Jason Dupasquier. Il giovane pilota svizzero è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto durante le qualifiche di Moto3 al Mugello.

Nonostante la tragedia, domenica sono andate regolarmente in scena le gare di tutte e 3 le categorie, con i piloti che hanno omaggiato Dupasquier. Weekend di gara doppiamente difficile per Marc Marquez: lo spagnolo, in un clima di tristezza per la morte di Dupasquier, ha dovuto fare i conti con una nuova deludente prestazione. Il pilota spagnolo ha ottenuto, infatti, un altro zero, dopo quello di Le Mans, a causa di una nuova caduta.

Preoccupano quindi le condizioni di Marc Marquez. Il più allarmato tra tutti è il Dottor Costa, che ha di recente detto la sua sulla situazione dello spagnolo: “quando ho appreso che Marc Marquez tornava dopo la lunga incredibile convalescenza alle corse sono stato invaso dalla felicità. Perché? Perché adoro questo pilota fantastico e unico. Trascinato dall’entusiasmo ho addirittura previsto il podio fin da subito. Non è successo e sono diventato triste. Poi mi è giunta voce che il pilota assume antibiotici. Preoccupazione: l’infezione non è affatto spenta. Preoccupazione per un’infezione dell’osso vicino a una placca e viti. Terribile condizione. Se non guarisce? Via la placca e fissatori esterni: la storia di Doohan. Adoro questo pilota e spero che il controllo clinico dopo Barcellona sia benevolo. Guarigione vera e Marc sul podio“, ha affermato il Dottor Costa, senza nascondere tutta la sua preoccupazione.