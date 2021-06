Tragedia a Salerno: la promessa del calcio Visin morto a soli 20 anni

Sei, ragazzo etiope trasferitosi in Italia a 7 anni, adottato da una famiglia campana, era appena 20enne e aveva attirato l’attenzione di alcuni osservatori di squadra importantissime, come Inter, Napoli, Milan e Manchester City. Anche Mino Raiola notò il giovane per il suo talento, ma la sua storia nel calcio professionistico è durata ben poco.

Terribile tragedia nel mondo del calcio italiano: Seid Visin è stato trovato nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il nome a molti lettori non dirà nulla, ma si tratta di una giovanissima promessa del calcio.

L’addio di Antonio Francese, dirigente dell’Atletico Vitalica

‘Il tuo sorriso il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del “tu” alla palla restano impressi nella nostra mente. Nel cuore porteremo per sempre la tua discrezione e la reffrattarietà a vedere il calcio come fonte di guadagno. Oggi vai via, come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. La bandiera dell’Atletico Vitalica oggi, più che mai, è ammainata. Lanciamo idealmente un pallone al cielo, se non torna indietro, sappiamo chi ce lo avrà nascosto ancora una volta. A-DIO Seid, talento enorme dal cuore fragile”, queste le parole, in una nota ufficiale, del dirigente della squadra di calcio a 5 di Seid Visin.