Morte Dupasquier, sui social il dolce messaggio di Valentino Rossi: “non conoscevo Jason personalmente, ma…”

Sono passati solo due giorni dalla morte di Dupasquier, il giovane pilota di Moto3 coinvolto in un tragico incidente durante le qualifiche del Gp d’Italia, al Mugello.

Metabolizzare quanto accaduto è ancora difficile, come ancor più difficile, soprattutto per i piloti, è smaltire la tristezza, ma anche la paura, e tornare in sella alle moto dopo una tragedia simile.

Il paddock, dopo la scomparsa di Dupasquier, si è diviso in piloti che ritenevano giusto continuare a gareggiare nonostante l’accaduto, altriche invece avrebbero preferito non correre e altri, invece, che di fronte ad una tragedia del genere ritengono che non ci sia una cosa giusta e una sbagliata da fare.

Le parole di Valentino Rossi

Si è preso un po’ di tempo, Valentino Rossi, prima di mettersi a nudo di fronte ad una tragedia simile. Il Dottore ha rilasciato qualche dichiarazione nel post gara, ma solo nella notte ha pubblicato sui social il suo pensiero a Dupasquier.

“Non conoscevo personalmente Jason Dupasquier, non avevo avuto occasione di incontrarlo nel paddock,però lo seguivo in pista. Quest’anno stava andando forte, si era ripreso da un brutto infortunio ma era costantemente nel gruppo di quelli veloci. Aveva uno stile aggressivo sulla moto, che insieme a quell’abbreviazione che si vedeva in tv di fianco al suo numero(JDU) mi ricordava il mitico Joey Dunlop.

Le immagini di sabato sono state subito molto preoccupanti e la sera si era capito che le sue condizioni erano gravissime, però in queste situazioni non si sa mai tutto e ci si attacca anche alla minima speranza. Domenica, un’ora prima della gara, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. È stata durissima mettersi il casco e salire in moto perché in un momento tutto perde senso, e ti chiedi che cosa ci fai ancora li. Forse però il miglior modo di onorare e ricordare un altro pilota è proprio correre e cercare di dare il massimo, anche se purtroppo neanche questo può cambiare quello che è successo. Ciao Jason, riposa in pace❤️“, queste le parole del 9 volte campione del mondo su Instagram.