Morbidelli infortunato, il pilota Petronas costretto ad operarsi: “torno presto”

Franco Morbidelli salta Assen: il pilota italo-brasiliano del team Petronas non correrà il Go d’Olanda a causa di un infortunio al ginocchio in allenamento.

Morbidelli stava correndo quando ha avvertito un improvviso dolore al ginocchio sinistro, che lo tartassa da tempo ormai a causa di alcuni problemi al menisco e al legamento crociato anteriore. Morbidelli ha comunicato oggi che ha deciso di operarsi, approfittando della pausa estiva di un mese.

Morbido finirà sotto i ferri il 25 giugno e sarà il professor Maurilio Marcacci ad operare il pilota Petronas.

“Questo è il momento giusto per risolvere questo fastidioso infortunio. Proverò a tornare al più presto e nella migliore forma possibile, non ci vorrà troppo tempo“, ha dichiarato Morbidelli.