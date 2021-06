Che botta per il Team Petronas, Franco Morbidelli costretto a saltare il Gran Premio di Assen

Franco Morbidelli non correrà il GP di Assen, in programma nel prossimo fine settimana sul circuito olandese.

Il pilota del Team Petronas si è infortunato al ginocchio sinistro durante una corsa al campo scuola, la stessa articolazione che aveva condizionato il ‘Morbido‘ in occasione dell’ultimo Gran Premio di Francia. L’entità dell’infortunio non è ancora chiara, ma stando a quanto emerso dall’entourage del pilota il forfait per la gara di Assen è pressoché certo.

Il sostituto

Il Team Petronas annuncerà l’assenza di Morbidelli al GP d’Olanda nella mattinata di domani, ma non sarà Cal Crutchlow a sostituirlo nonostante ricopra il ruolo di collaudatore Yamaha. L’inglese infatti ha rifiutato la proposta della squadra satellite malese: “il mio compito è quello di sviluppare la moto 2022 e avrebbe avuto senso che io corressi se la moto fosse quella attuale, ma non con quella di due stagioni fa“. Il Team Petronas spera che l’infortunio al ginocchio di Morbidelli non richieda un’operazione al crociato che, effettuata in questo periodo dell’anno, obbligherà l’italo-brasiliano a chiudere anzitempo la stagione.