La Juventus ha le idee chiare: Morata resta in bianconero per un’altra stagione

La brutta prestazione di ieri, nel match di esordio agli Europei di calcio 2021 con la Spagna, non ha di certo frenato la Juventus: il club bianconero ha rinnovato il contratto al calciatore spagnolo.

Morata, dunque, sarà un calciatore della Juve anche nella prossima stagione: rinnovato il prestito dall’Atletico Madrid fino a giugno 2022. Allegri e la società stanno costruendo il team per la prossima stagione e non hanno intenzione di farsi cogliere impreparati. E’ arrivata oggi l’ufficialità da parte della Juventus. Ne sarà felice anche Alice Campello, che potrà quindi restare in Italia con tutta la sua famiglia.