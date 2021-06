Asse caldissimo Milan-Chelsea, non solo Tomori e Giroud: spunta la clamorosa idea Ziyech

E’ caldissimo in questi giorni l’asse tra il Milan e il Chelsea, società coinvolte in numerose trattative per determinati giocatori che il club rossonero vorrebbe in rosa nella prossima stagione.

L’argomento più scottante riguarda il riscatto di Tomori, difensore inglese che ha convinto e non poco la dirigenza del Milan. Per farlo diventare a tutti gli effetti un calciatore rossonero, il Fondo Elliott deve versare nelle casse del Chelsea più di 28 milioni di euro, cifra pattuita lo scorso gennaio per il riscatto. Oltre a Tomori, il Milan vorrebbe anche Giroud per affidargli il ruolo di vice-Ibrahimovic, ma gli inglesi hanno recentemente rinnovato il contratto del proprio bomber che dunque non potrà liberarsi a parametro zero.

Idea Ziyech

Non solo Tomori e Giroud, il Milan ha messo nel mirino anche Hakim Ziyech, esterno offensivo marocchino che non sta trovando spazio nella formazione di Tuchel. Al momento si tratta solo di un’idea per i rossoneri, ma Gazidis e Maldini vorrebbero approfondirla senza ovviamente spendere troppo. Sol un anno fa però il Chelsea ha sborsato 40 milioni di euro per prendere Ziyech dall’Ajax, dunque non sarà facile portarlo a Milano per pochi spiccioli. Toccherà alla bravura dei dirigenti del Milan condurre in porto questa trattativa che, se conclusa, regalerebbe a Pioli un giocatore importante per il suo scacchiere.