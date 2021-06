I fan di Amici sotto shock! Michele Merlo in gravi condizioni: colpito da una leucemia fulminante

Arrivano tremende notizie per gli amanti della musica ed in particolar modo per i fan del talent show Amici di Maria De Filippi. E’ infatti proprio un ex concorrente del programma di Canale 5 ad essere finito nelle prime pagine di tantissimi giornali, e non solo, a causa di un episodio tragico.

Michele Merlo è infatti ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, nel reparto di rianimazione a seguito di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. L’ex concorrente di Amici è stato sottoposto ad un intervento chirugico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì.

Il 28enne, che ha partecipato ad Amici col nome d’arte di Mike Bird nel 2017, qualche giorno fa aveva pubblicato un post in cui lamentava dei fastidi fisici: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?“.