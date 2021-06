Dal caso Donnarumma all’addio di Calhanoglu, pugno duro e niente ricatti: Maldini ha ‘rivoluzionato’ il Milan

Le visite mediche di Donnarumma e l’imminente passaggio di Calhanoglu all’Inter. Due operazioni di mercato sorprendenti, concretizzatesi per il volere di un dirigente che nel giro di pochi anni ha rivoluzionato completamente il Milan. Si tratta di Paolo Maldini, riuscito grazie al proprio carisma e al proprio carattere di non cedere ai ricatti di agenti e calciatori, andando dritto per la propria strada per costruire una squadra giovane e soprattutto convinta di voler indossare i colori rossoneri.

L’addio di Donnarumma

Nessuno si sarebbe aspettato che la storia d’amore tra Gigio Donnarumma e il Milan si sarebbe interrotta così, con un addio dettato dalla scadenza di un contratto non rinnovato. Nessuno tranne Maldini, che aveva intuito le intenzioni di Mino Raiola e del suo assistito, senza cedere ai loro ricatti. Nonostante lo sforzo di garantire ben 8 milioni di euro annui al portiere campano, Maldini non ha ricevuto le risposte che cercava e, senza battere ciglio, è andato a prendere un altro portiere di sicuro affidamento come Mike Maignan. Chiaro e conciso, così come dovrebbe comportarsi un dirigente in queste situazioni. Donnarumma e Raiola non hanno potuto far altro che incassare e mettersi a cercare una nuova squadra, trovando il PSG pronto ad accoglierli ma con la dura concorrenza di Keylor Navas da battere.

L’addio di Calhanoglu

Diversa ma non così tanto la storia di Calhanoglu, anche lui arrivato a tirare la corda con Paolo Maldini fino a spezzarla. Il turco non ha preso in considerazione la proposta di rinnovo del Milan, rimandando la questione alla fine di un Europeo già terminato per la Turchia. Prestazioni pessime quelle del numero 10 turco che hanno definitivamente spinto il club rossonero a lasciarlo andare per la sua strada che, molto probabilmente, non si allontanerà da Milano. L’Inter infatti è pronta a mettere sotto contratto Calhanoglu, le parti sono vicine e si potrebbe chiudere a breve, dal momento che l’offerta dell’Inter ha superato quella del Milan. Un’altra dura presa di posizione di Paolo Maldini, restìo a cedere ai ricatti e ai lunghi tira e molla. Così il dirigente rossonero ha rivoluzionato una società, facendola diventare un esempio di trasparenza e lealtà destinata a fare scuola nell’intero calcio internazionale.