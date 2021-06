Si mette male per Mazepin: l’esercito russo chiama, dovrà sostenere il servizio militare

Brutta bega per Nikita Mazepin: il pilota di Formula 1 che in questo 2021 sta facendo tanto parlare, non per i suoi eccellenti risultati in pista, ma per gli incidenti e le sue frecciatine, deve provare a risolvere un incoveniente davvero serio.

Il pilota della Haas, compagno di squadra di Mick Schumacher, ha ricevuto infatti la richiesta dell’esercito russo di sostenere il servizio militare. Una convocazione che sta facendo allarmare la famiglia del pilota, il suo staff ed il team, facendo nascere anche delle polemiche.

Il padre di Nikita, infatti, non le ha mandate a dire all’esercito russo: “Nikita dovrà disputare 23 gare quest’anno e gli chiedono di arruolarsi nell’esercito. Nell’ultima comunicazione gli hanno chiesto di presentarsi al campo di addestramento. Nikita mi ha chiesto di vedere cosa è possibile fare a riguardo, dal momento che corre ogni due settimane”, ha dichiarato Dimitry ai microfoni della Tass.

“Questo è un problema generale. Nessuno vuole sentire le ragioni non solo di Mazepin, ma anche di tutti i giovani atleti del Paese che si trovano nella stessa situazione. Il Governo? Non si preoccupa di loro. Solo l’Università di Mosca sembra fare qualcosa. Per il resto, a nessuno sembra interessare questo problema”, ha conclso il padre di Mazepin.