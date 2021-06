Maxi Lopez accusa duramente Wanda Nara: “non mi fai vedere i figli da 10 mesi e vuoi tagliare i legami”

In diversi paesi si è festeggiata ieri la festa del papà, un’occasione per tanti uomini, padri, per festeggiare, ma anche per mandare pesanti frecciatine. Ne sa qualcosa Maxi Lopez: il calciatore ha postato sui social una foto insieme ai suoi figli Valentino, Benedicto e Constantino, accompagnata da una frase davvero importante e pesante nei confronti della sua ex moglie, Wanda Nara, con la quale è guerra ormai da anni.

“Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete“, queste le parole di Lopez che ha voluto far sapere al mondo intero che non vede i figli da tanto tempo, alludendo al fatto che sia volontà e colpa di Wanda Nara che i bambini non vedano il padre.