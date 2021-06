Matrimonio in vista, Federica Pellegrini si sposa: la Divina è pronta a convolare a nozze

Federica Pellegrini si sposa, una notizia sorprendente rivelata dal settimanale Oggi nell’ultimo numero in edicola.

La Divina dovrebbe convolare a nozze già dopo l’estate con Matteo Giunta, suo allenatore da ormai due anni con cui avrebbe anche una relazione sentimentale, nata dopo la fine della relazione tumultuosa con Filippo Magnini. I due non hanno mai parlato in pubblico del proprio amore, preferendo mantenere la privacy senza darla in pasto al gossip.

Il sogno di diventare mamma

L’addio al nuoto della Pellegrini, già annunciato dopo le Olimpiadi di Tokyo, potrebbe aver convinto la Divina a sposarsi, coronando così il sogno di creare una famiglia tutta sua. In una recente intervista, la nuotatrice di Spinea aveva anche rivelato di essersi immaginata di diventare mamma, cosa che potrebbe presto accadere. Federica Pellegrini e Matteo Giunta non hanno ovviamente né smentito e né confermato la notizia, preferendo mantenere il riserbo su una notizia che appare già di per sé piuttosto sorprendente.