Al Sachsenring vince sempre lui, ma questa volta è davvero speciale! Marc Marquez is back

Il Sachsenring è la terra di Marc Marquez! Lo spagnolo della Honda ne ha dato dimostrazione oggi, aggiudicandosi il Gp di Germania dopo un periodo per lui davvero complicato. Un brutto infortunio ed un lungo periodo lontano dalle piste non hanno fatto perdere le speranze a Marc Marquez, che fiducioso e certo delle sue qualità, del suo talento e delle sue potenzialità, ha insistito, ha lavorato sodo ed è tornato finalmente a vincere.

Una gara impeccabile quella di Marquez al Sachsenring, dove la Honda ha vinto ben 11 gare consecutive contando quella di oggi dello spagnolo, che ama particolarmente questo circuito grazie soprattutto alle 13 curve a sinistra, a lui favorevoli e in Germania ha vinto 8 volte consecutive.

Marc Marquez è tornato e lo ha fatto in grande stile, vincendo dopo ben 581 giorni senza successi! Lo spagnolo si è lasciato alle spalle un ottimo Miguel Oliveria e Fabio Quartararo. Ai piedi del podio un bravissimo Brad Binder, seguito dalle Ducati di Bagnaia e Miller. Ottavo Zarco, partito dalla pole position, mentre la seconda migliore Yamaha è stata quella di Rossi 14°, seguito da Morbidelli. Solo 19° invece Maverick Vinales, in evidente difficoltà.

Le parole dei top-3

Marquez: “è uno dei momenti più importanti e difficili della mia carreira. Oggi sapevo che era una grandissima opportunità, non era facile dal punto di vista mentale, perchè vengo da una situazione difficile ma mi sono detto ‘devo provarci’. La vittoria aveva poche possibilità ma mi sono detto ‘se ci sarà anche solo una possibilità ci sono’ e appena ho visto qualche goccia mi sono detto questa è la mia gara, mi sono preso dei rischi e poi è iniziata la seconda parte della gara, quella con Miguel. E’ stato difficile concentrarsi, ma ce l’abbiamo fatta e ce la faremo ancora, la situazione è difficile ma continueremo“.

Oliveira: “penso che mis embrava di non guadagnare niente ma penso sia stata una gara interessante, abbiamo fatto una bagarre, abbiamo lottato sul distacco, mi piace tantissimo averlo fatto qui e aver fatto bagarre con lui al Sachsenring, sono contentissimo per questo podio“.

Quartararo: “questo podio è davvero d’oro, questo weekend abbiamo avuto sempre problemi. Ho avuto difficoltà e questo podio è dorato per me, ho lottato fino alla fine e ho dato tutto quello che potevo dare. E’ importante per il team e adesso non vedo l’ora di gareggiare ad Assen“.